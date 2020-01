Le Pau FC qui évolue en National 1 a réussi à s’imposer et éliminer les Girondins de Bordeaux de la Coupe de France de football, pensionnaire de la Ligue 1 soit deux divisions d’écart. Il fallait remonter à 1998 pour trouver les traces de Pau Fc encore en lice en 8e de finale de cette compétition. Et c’est grâce aux anciens joueurs du championnat sénégalais.

Sur la pelouse du stade du Hameau, Pau Fc avec sa forte colonie sénégalaise l’a emporté 3-2 à l’issue de la prolongation et se qualifient pour les 8es de finale de la compétition. Sur un coup franc mal repoussé par le défenseur Bordelais, le capitaine des Palois, Moustapha Name, un ancien joueur, d’As Douanes (ligue 1 sénégalaise) a ouvert le score d’une demi volée exceptionnelle.

Apres l’égalisation des pensionnaires de l’élite française, c’est au tour d’un ancien joueur de la Génération Foot, Jurju de briller sur les services de Cheikh Tidiane Salaby, lui aussi formé par le club de Déni Birane Ndao.

Un autre ancien joueur de Génération Foot, Mamadou Lamine Gueye a également fait perler de lui. Il s’agit de Mamadou Lamine Gueye. Entré en jeu à la 71e minute, le sénégalais et ancien joueur de Génération Foot, a dû attendre à la 117e minute pour assommer les Gironnais. Sur une passe en retrait ratée d’Aït Bennasser a mis Lamine Gueye sur orbite pour crucifier Poussin et offrir une qualification que le Béarn attendait depuis une éternité.

L’exploit du Pau Fc sera sans doute une visibilité de plus pour le joueurs sénégalais mais pour le championnat local. Nombreux sont les joueurs issues du championnat sénégalais et qui continuent de briller dans leurs clubs. Le centre de formation Génération Foot n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de former les futurs grands talents africain : en témoigne par exemple Sadio Mané, aujourd’hui vainqueur de la Ligue des Champions et Ballon d’or Africain, Ismaila Sarr, Habib Diallo,pour ne citer qu’eux.

