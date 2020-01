Tacko Fall prend du bon temps en G League avec les Maine Red Claws. À l’entraînement, l’immense pivot a d’ailleurs sorti un crossover aussi inattendu qu’efficace.

Le contrat « two way » de Tacko Fall a ses avantages et ses inconvénients. Au niveau des plus : les adeptes de la Tackomania ont l’occasion de voir leur héros sur les parquets NBA. Au niveau des moins : le pivot ne peut passer que 45 jours dans l’effectif des Celtics…

Par conséquent, c’est en G League qu’il passe la majorité de sa première année professionnelle. Avec les Red Claws du Maine. Et déjà qu’il sait se montrer performant à l’échelon supérieur, dans la ligue de développement, il peut se permettre quelques folies. Alors à l’entraînement, il a lâché un crosser à la Kyrie Irving, avant de s’en aller marquer.

Pour un joueur de 2m26, il faut reconnaître que le mouvement est plutôt efficace et bien réalisé. Mais il est vrai que ce n’est qu’un petit 1v1 d’avant entraînement, et on ne verra jamais Tacko Fall tenter un tel dribble en plein match. Quoique, si le public continue à le chauffer à chaque apparition en NBA, il pourrait s’enflammer…

Tacko showing off the handles 👀😂 (via tackofall99/instagram) pic.twitter.com/4ID9rZyFh4 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 16, 2020

