Yahya Diop Yékini a félicité Sadio Mané pour le ballon africain 2019. Mais L’ancien roi des arènes ne se suffit pas apparemment de si peu.

Dans un entretien accordé au journal record, l’ancien roi des arènes Yekini félicite Sadio Mané pour sacre. Le natif e Joal estime que l’enfant de Bambali peut faire plus et qu’il doit être plus ambitieux que cela pour remporter d’autres trophées.

« On a bien débuté l’année notamment avec le ballon d’or pour le Sénégal. C’est l’occasion pour moi de féliciter Sadio Mané. Il faut qu’il soit beaucoup plus ambitieux. Qu’il oublie ce ballon d’or et pense à l’avoir la saison prochaine, et celle d’après. Je le félicite vivement encore une fois », a-t-il-affirmé.

wiwsport.com