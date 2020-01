Le buteur palois décisif face aux Girondins, Mamadou Lamine Gueye, s’est exprimé après la qualification de Pau en coupe de France.

« Je n’ai pas hésité à frapper, c’est un exploit. On est contents, vraiment content […] Les consignes du coach étaient de ne rien lâcher, et je pense qu’on les a bien respectées. On a bien défendu et on leur a posé des problèmes avec notre système. On est très contents […] C’est un exploit. On va rester humbles, continuer à travail, l’objectif est le championnat « , a t-il déclaré au micro de Girondins4ever.

3-2 à l'issue des prolongations !

Félicitations aux Palois pour leur belle victoire et bravo aux joueurs Girondins qui leur ont opposé une belle résistance dans un stade du Hameau à l'ambiance endiablée ! @paufootballclub@girondins@coupedefrance pic.twitter.com/MKKrPQkajU — Ville de Pau (@Ville_Pau) January 16, 2020

