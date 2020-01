Dans un entretien avec nos confrères du journal Record l’ancien roi des arènes, Yakhya Diop Yekini affirme qu’il mène aujourd’hui une vie plus tranquille qu’avant.

« Je suis un homme d’affaires. Je ne me fatigue plus tellement pour certaines choses. Par la grâce de Dieu, j’ai eu ce que j’ai toujours souhaité. À savoir respecter les heures de prière, au besoin dans mosquée chaque fois que j’en ai la possibilité, le respect du xadara, avoir la possibilité d’aller rendre visite à mes amis chaque fois que j’en ai l’opportunité, a t-il confié.

« Le plus facile dans la vie en résumé ce sont ceux qui gagnent véritablement leur vie, dans la plus grande discrétion. Les plus riches dans ce pays ne sont pas connus du grand public. Ils se promènent où ils veulent en short et sandales. La vie de sportif ou de célébrité est très difficile. Ma vie d’aujourd’hui est plus tranquille », ajoute l’ancien lutteur.

Sur la crise que traverse l’arène, l’ancien lutteur estime que l’argent est à l’origine de tous les maux de cette discipline. Il pense que les VIP (les ténors de l’arène) n’ont pas de combat du fait de beaucoup de facteurs dont le départ des sponsors avec la violence.

