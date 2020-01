Les premiers échanges entre Diambars de Saly-Portudal et l’Olympique de Marseille (OM) auront lieu au courant de ce mois, annonce l’hebdomadaire France Football (FF), une information confirmée à l’APS par Saer Seck, le président du centre de formation sénégalais.

« Dès ce mois de janvier, les premiers échanges vont avoir lieu, entre Saly et le centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus », écrit FF dans sa livraison de mardi.

L’institut de formation basé à Saly-Portudal a signé en décembre dernier un accord de partenariat de trois ans avec l’OM.

L’accord de partenariat prévoit « des échanges d’éducateurs et de méthodes » entre le club de Ligue 1 française et le centre de formation sénégalais, en plus d’ »une option prioritaire sur deux joueurs de Diambars » par an.

L’institut Diambars n’exclut pas mettre plus de deux joueurs à la disposition de son partenaire, vainqueur de la Ligue des champions en 1993, si ce dernier en faisait la demande, a dit à l’APS Saer Seck.

Le soutien de l’OM ne peut être que bénéfique pour Diambars, a dit à FF le directeur technique du centre de formation de Saly-Portudal, Moussa Camara. « Diambars a existé sans l’OM, mais [il doit] faire avec l’OM », a-t-il ajouté.

Le contrat signé par les deux partenaires englobe des « aspects techniques et administratifs », selon France Football.

