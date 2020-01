Incroyable ! Porté par ses sénégalais, le Pau FC s’est qualifié pour les 8e de Finale de la Coupe de France en faisant tomber les Girondins de Bordeaux (3–2, après prolongations). Entré en jeu à la 71, Mamadou Lamine Gueye a délivré le Hameau dans les ultimes secondes des Prolongations (118′).

En 16e de finale de Coupe de France, le FC Pau, club de National, s’est imposé face aux Girondins de Bordeaux sur des réalisations des sénégalais Moustapha Name (23e) et Mamadou Lamine Gueye (118e). Sabaly et ses compatriotes ont réalisé un magnifique exploit en faisant chuter une équipe de l’élite française, au terme d’un match au scénario hallucinant.

La domination stérile des Bordelais dès l’entame du match va être puni par Moustapha Name (23′), vainqueur du tournoi de Wafu Cup 2019 avec le Sénégal. Sur un coup-franc renvoyé, Cafu dévie le ballon sur Name qui, de l’entrée de la surface, ne se pose pas de question et d’une frappe du pied droit (1–0, 23e). A moins de cinq minutes de la pause, les Bordelais vont égaliser (1–1, 41e). Deux minutes après, Jarju s’infiltre, s’appuie sur Sabaly qui le sert parfaitement et vient battre Poussin, totalement abandonné par sa défense (2–1, 44e). A dix minutes de la fin du temps réglementaire, c’est un coup-franc direct de De Preville, dans la lucarne de Bernard, qui va finalement permettre aux Girondins de revenir au score (2–2, 81e).

C’est au bout des prolongations que l’attaquant sénégalais Mamadou Lamine Gueye, meilleur buteur palois en National (9 réalisations), va faire exploser de joie le stade du Hameau et offrir au Pau FC un exploit que le club attendait depuis de nombreuses années. Sa frappe des 20 mètres, plein axe, termine au raz du poteau de Poussin et envoie le Pau FC en 8e de Finale de la Coupe de France (3–2, 117e).

Pau s’impose 3-2 et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ! A noter la grosse performance des Lions qui sont impliqués sur les trois buts Palois. La formation pyrénéenne est la première à se qualifier pour les huitièmes de finale et peut remercier ses sénégalais.

Wiwsport.com