Le suspend n’a pas duré longtemps. En visite au Cameroun depuis le 13 janvier, le Président de la CAF et sa délégation ont travaillé avec les autorités Camerounaises sur l’organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 au pays de Roger Milla.

La Commission d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations au sein de la Confédération Africaine de Football a siégé à Yaoundé ce mercredi sous la présidence de Ahmad Ahmad, le président de l’instance du football africain. Le Comité local camerounais a été convié aux assises, qui se sont déroulés à l’hôtel Hilton. Au cours de ce conclave, le COCAN et la CAF sont parvenus à un consensus sur le déplacement de la date de la CAN 2021, qui passera de juin – juillet à janvier – février 2021.

Après 3 jours de travail, les deux parties ont convenu de la date de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Elle se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021.

« Pour la tenue de la CAN au Cameroun, la décision a été prise l’année dernière. Aujourd’hui, on a pris des décisions par rapport à la situation météorologique dans ce pays d’organiser la CAN du 9 janvier au 6 février. C’est une bonne nouvelle pour le Cameroun de couper court à ceux qui veulent toujours détruire. A aucun moment, la CAF n’a dit qu’on retire la CAN au Cameroun. On a décalé pour diverses raisons et je pense que la majorité des gens comprennent aujourd’hui ce que la CAF, ce que les autorités de ce pays veulent avoir. Le président de la République Son Excellence Paul Biya m’a rassuré qu’il veut offrir à son peuple une belle CAN. »

« C’est rare de voir un pays qui a investi autant d’argent dans la construction des stades. C’est une grande reconnaissance de la confédération africaine de football. Le Cameroun a fait plus que ce que nous lui avons demandé avec des stades qui peuvent même abriter des matchs de la coupe du monde. On a aucun doute là-dessus. Quant à d’autres aspects pour l’organisation de la CAN, nous sommes rassurés mais ça n’empêche pas que nous mettons en place ce comité de suivi pour qu’on puisse aller de jour en jour à partir de maintenant suivre l’évolution des travaux qui restent à parfaire. Si on met en place un comité de suivi ce n’est pas pour prendre une autre décision, c’est pour accompagner. »

source: actucameroun