C’est à l’issue d’une concertation tripartie entre l’Etat du Cameroun, la CAF et le COCAN que sera annoncé le calendrier officiel, comme l’avait précisé Ahmad Ahmad.

C’est aujourd’hui que le calendrier de la prochaine coupe d’Afrique des nations (CXAN-2021) sera définitivement fixé à Yaoundé, au Cameroun où le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue depuis lundi dernier une visite de travail, qui prendra fin aujourd’hui justement.

Cette visite entre dans le cadre de la préparation du CHAN-2020 et de la CAN-2021, deux compétitions que le Cameroun va abriter. Les responsables de la CAF se retrouveront autour d’une même table. Le but de cette réunion est d’arrêter la date définitive de la prochaine CAN. Une date qui sera officiellement annoncée par la CAF.

wiwsport.com