Le premier tigre de Fass estime que le lion de Guediewaye devrait accepter de lutter contre Boy Niang 2. Selon lui le combat est logique, l’affiche est nouvelle et va beaucoup plaire aux amateurs.

C’est une voie autorisée qui donne son avis sur l’affiche Boy Niang 2 vs Balla Gaye 2, le derby de la banlieue. Dans les colonnes du journal Record, Mbaye Gueye explique les raisons qui devraient pousser Balla Gaye 2 à faire face à Boy Niang 2.

« C’est un combat très logique. Dans un passé très récent, c’est bien Balla Gaye 2 qui se disait disposé à le prendre. Alors, je ne vois pas pourquoi, en quelques jours seulement, il devrait changer d’avis. Balla Gaye 2 – Boy Niang 2 est un très bon combat. Le Lion de Guédiewaye doit le prendre pour plusieurs raisons. D’abord, parce que c’est bien lui qui a récemment plébiscité le duel. Ensuite, parce que c’est le genre de combat dont les amateurs ont besoin. Après, parce que Boy Niang 2 a fait suffisamment de preuves pour mériter se mesurer à lui. Enfin parce que les amateurs sont quelque peu lassés de devoir chaque fois assister à des combats qu’ils ont déjà vus. »

C’est donc une nouvelle analyse de cette icone de la lutte qui il y’a 6 mois demandait à Boy Niang 2 de se concentrer sur sa carrière. « Boy Niang 2 doit laisser tranquille le Lion de Guédiawaye et se projeter sur un autre lutteur. Il a beaucoup de potentiels adversaires dans l’arène et en faisant son chemin, il pourra hériter tôt ou tard de Balla Gaye 2. Mais pour le moment, je pense qu’il doit laisser tranquille le fils de Double Less » avait déclaré le technicien de Fass aprés le combat Lac 2 vs Boy Niang 2.

wiwsport.com