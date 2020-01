C’est donc bel et bien fini pour Ernesto Valverde sur le banc du FC Barcelone.

Le club blaugrana vient en effet d’officialiser le renvoi de l’entraîneur espagnol. Son mandat aura duré 959 jours en Catalogne. Quique Setien lui succède !

Imaginez plutôt : il fallait remonter à dix-sept ans, en 2003, pour voir la trace d’un changement d’entraîneur au FC Barcelone en pleine saison. C’est donc un sacré séisme qui secoue le club catalan en ce début d’année 2020. Après la défaite face à l’Atlético Madrid en Supercoupe d’Espagne la semaine dernière, Ernesto Valverde a été limogé par le Barça qui a communiqué l’information tard dans la soirée de lundi.

Un peu plus de deux ans et demi après son arrivée, Valverde n’aura donc pas tenu longtemps, lui qui a tant été critiqué depuis de très nombreux mois. Avec, dans son bilan, deux humiliations en Ligue des champions face à la Roma et à Liverpool. Mais le FC Barcelone n’a pas perdu de temps pour nommer son remplaçant ! Il s’agit en effet de Quique Setien. Agé de 61 ans, cet ancien milieu de terrain était libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Betis Séville. Il a signé un contrat jusqu’en juin 2022. Cette collaboration Setien-Barça va en tout cas être très attendue tant le jeu et la philosophie du technicien sont très souvent loués.

