Le mercato des footballeurs sénégalais bat son plein en ce mois de janvier où le marché hivernal est toujours en cours. Des rumeurs, des départs et des offres ont déjà alimenté cette période de convoitises.

Sous les couleurs du Racing Club de Lens depuis un an et demi, Arial Mendy terminera la saison de Ligue 2 dans un autre club. Ce lundi, il a officiellement été prêté à Orléans, lanterne rouge du championnat. Un prêt assorti d’une option d’achat pour deux ans, que l’USO pourrait lever en cas de maintien, en mai prochain.

Manchester City souhaite renforcer son secteur défensif et l’un des noms envisagés pour le poste est celui du Sénégalais, Kalidou Koulibaly. Les tabloïds anglais informent que Guardiola pourrait porter son offre initiale de 75 millions à 120 millions d’euros pour montrer à Naples qu’ils sont sérieux dans leur démarche. Le défenseur central sénégalais est également sur les tablettes du Real Madrid et Florentino Pérez serait prêt à payer jusqu’à 100 millions d’euros pour ses services.

Et ce ne sont pas ces deux cadors seulement qui lorgnent le capitaine des Lions. Car selon The Express, les Londoniens de West Ham, actuels 16èmes de Premier League, se sont joints à la liste des clubs intéressés par le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly.

A en croire ce quotidien anglais, « les Hammers seraient même prêts à s’aligner sur la somme demandée par les Italiens pour leur international sénégalais, à savoir 70 millions d’euros minimum ». Les dirigeants de West Ham savent qu’ils ont très peu de chance de réussir ce coup. Mais ils veulent tout de même essayer.

Selon des informations relayées par la presse française, le club mosellan a reçu une offre de 20 millions d’euros de la part des dirigeants londoniens pour l’international sénégalais, Habib Diallo (seulement 4 sélections, pour un but). Le joueur est sous contrat jusqu’en 2022 et les Grenats, premiers non relégables après 19 journées de Ligue 1, ne souhaitent pas s’en séparer durant le mois de janvier.

Et Habib Diallo a fait le point sur son avenir jeudi en conférence de presse. Auteur de 10 buts lors de la phase aller, l’attaquant international sénégalais (24 ans, 2 sélections) du FC Metz n’a pas l’intention de quitter la Lorraine cet hiver. « Un départ ? J’entends des rumeurs mais je ne suis pas au courant. Pour le moment, je suis à Metz et j’ai prolongé jusqu’en 2022. J’espère bien terminer la saison ici. » rapporte L’Equipe. Mais une offre plus élevée de la part de Chelsea fera-t-elle craquer le FC Metz ? Possible.

Selon le média allemand Bild, une offre de 3,5 millions d’euros venant de l’Olympique de Nîmes serait reçu pour Moussa Koné. Le jeune attaquant évolue au Dynamo Dresden et a déjà marqué 6 buts en 16 matchs cette saison (D2 Allemagne). L’attaquant sénégalais intéresse des clubs de Ligue 1 depuis la saison dernière, mais a préféré continuer son aventure en Allemagne.

D’après les informations du ‘Daily Star’, Leicester étudie l’option de demander au FC Barcelone le prêt avec option d’achat du jeune Moussa Wagué, qui pourrait se voir offrir plus de temps de jeu et titularisations en Premier League cette saison.

Selon nos informations, Youssouf Sabaly (4 matches de Ligue 1), sous contrat jusqu’en 2021, sera cédé contre une offre avoisinant les 15 M€. Il y a un an, l’international sénégalais avait été tout proche de rejoindre Fulham pour une somme de 12 M€ mais la proposition du club londonien était arrivée trop tard pour que Bordeaux ait le temps de se retourner. Le latéral de 26 ans a été proposé à plusieurs clubs en Angleterre : Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton. Le joueur possède également des intérêts en Liga et en Bundesliga.

Pour avoir plus de temps de jeu, le latéral gauche sénégalais de l’OGC Nice, âgé de 24 ans, Racine Coly (11 apparitions cette saison toutes compétitions confondues) a rejoint le Portugal. Le club de Ligue 1 a en effet officialisé la nouvelle. L’international sénégalais (3 sélections) est prêté jusqu’à la fin de la saison à Famalicão, actuellement troisième du championnat de Portugal. Ce prêt comprend d’ailleurs une option d’achat.

Sur le plan local, on en sait un peu plus sur les raisons de l’absence de Mamadou Lamine Danfa de l’effectif du Casa Sports en ce début de saison 2019-2020. L’attaquant de 18 ans, 1m94, est proche de s’engager avec un club de l’Europe de l’Est. Et ce n’est plus qu’une question de jours, d’après les sources du journal de Dakar.

Le LASK a recruté le joueur sénégalais de l’équipe U20, Ibrahima Dramé. L’ailier de 18 ans formé à l’académie Diambars FC à Saly a signé un contrat avec le club autrichien jusqu’à l’été 2023. « Nous sommes ravis qu’un joueur aussi talentueux, qui a traversé toutes les équipes cadettes de l’équipe nationale sénégalaise, ait choisi le LASK malgré la forte concurrence des autres clubs », a déclaré le vice-président Jürgen Werne.

