L’algérien Ryad Mahrez a décidément lancé sa course au prochain ballon d’Or africain. L’attaquant de Manchester City en verve en ce moment, déjà buteur en coupe il y’a quelques jours contre Manchester United, le ballon d’or africain de l’année 2016 s’est offert un doublé en première mi-temps contre Aston Villa, ce weekend.

Il ouvre d’abord le score après un débordement de son aile droite, un dribble et une frappe qui termine dans le petit filet du gardien adverse (19′). Il double la marque ensuite en reprenant de volée dans la surface une passe de Jesus (24′). En toute fin de match il offre à Agüero une passe décisive pour le triplé de l’argentin (81′).

Victoire donc 1-6 de Manchester City chez Aston Villa, les mancuniens récupèrent la deuxième place laissée par Leicester. L’Algérien compte désormais 7 buts et 7 passes décisives en Premier League cette saison. Opta a d’ailleurs fait remarquer que le joueur compte désormais un bilan de 21 buts et 22 passes décisives depuis le début de la saison dernière toutes compétitions confondues. Ryad est le seul joueur de Premier League à avoir dépassé la barre des vingt dans ces deux domaines ( Buts et Passe Décisives)

Au classement des meilleurs buteurs africains de la Premier League, le Gabon, buteur contre Crystal Palace ce weekend, Pierre Emerick-Aubamayang occupe actuellement la première place avec 14 réalisations. Il est suivi par le Ballon d’Or 2019, Sadio Mané qui a 11 buts dans son compteur et Mouhamed Salah avec 10 pions depuis le début de la saison.

wiwsport.com

wiwsport.com