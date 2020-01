Interrogé par Téléfoot, l’attaquant monégasque Keita Baldé a fait part de ses ambitions élevées avant d’affronter le PSG, ce dimanche soir, au Parc des Princes.

«Monaco, dimanche, contre Paris …? On va gagner. But de Keita… On espère. » Dans un sourire, Keita Baldé ne cache pas son ambition. Interrogé par Téléfoot, ce dimanche matin, l’international sénégalais a prévenu le PSG, que les hommes du Rocher défient dans la soirée, en clôture de la 20e journée de Ligue 1 : « Paris est un cran au-dessus des autres équipes, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner un match. Ils ont déjà perdu des matchs en Championnat cette saison (NDLR : trois dont celui au Parc contre Reims). Nous irons là-bas et nous essayerons de gagner. Rien n’est impossible si tu as l’envie.»Auteur de quatre buts et d’une passe décisive en L1 cette saison, l’attaquant a eu un mot pour son homologue parisien, Mauro Icardi, son ancien coéquipier à l’Inter Milan. « C’est un buteur, un tueur de surface, un bon garçon, je suis content qu’il aille bien. »

Enfin, Baldé a fat par des objectifs qu’il s’était fixés à l’aube de cette seconde partie de saison. «Dans ma tête, la Ligue des champions est un objectif clair. Avec l’équipe qu’on a, on ne doit pas regarder en bas mais au-dessus, toujours devant. Je pense qu’on peut y arriver.»

Avant la double confrontation face au PSG, au Parc des Princes ce dimanche (21 heures) puis à Monaco, mercredi prochain, le match aller prévu en décembre avait été déplacé à cause des intempéries, l’ASM pointe à la 9 e place (28 points) loin derrière Marseille (2e, 41 points) mais avec Rennes dans le viseur (3e, 33 points avec deux matchs en plus).

