Le gardien international sénégalais, Alfred Gomis a fini par s’imposer comme titulaire dans les cages de Dijon, club de la Ligue 1 française qu’il a rejoint après avoir peiné à être indispensable pour son équipe d’origine de Spal, dans le championnat italien

‘’A mi championnat, Alfred Gomis, arrivé dans les buts de Dijon, cet été figure parmi les meilleurs gardiens de ligue 1 française’’, écrit le quotidien Le Parisien dans son édition, dominicale.

‘’Ça me fait plaisir mais je ne crois pas qu’il soit bon d’être trop présent dans les journaux’’, avance le gardien sénégalais dans des propos rapportés par la même publication.

Arrivé après le début de la saison à Dijon, il a réussi à prendre la place du numéro 1 du club français, à l’Islandais Runar Alex Runnarson l’ancien titulaire au poste.

‘’Je préfère laisser parler les statistiques. Je connais mes ambitions. Je ne suis pas surpris de ce que je réalise’’, a-t-il souligné en relevant qu’il était sûr de pouvoir s’imposer en France.

Les faits lui ont donné raison dès ses débuts puisqu’entre octobre et novembre, en six matchs de ligue 1, Gomis a réussi à garder ses cages inviolées à Dijon, club disposant de une des plus mauvaises défenses de l’élite française.

En Italie, le gardien de 26 ans formé au Torino n’a pas eu sa chance.

Gomis n’a pu jouer que 46 matchs en dépit de son passage dans plusieurs clubs de Série A et B en Italie ponctué de statistiques flatteuses.

A la fin de la CAN 2019, quand Alfred Gomis a réussi un brillant intérim du titulaire, Edouard Mendy blessé au cours de l’échauffement pour le 3-ème match Sénégal-Kenya (3-0), le natif de Ziguinchor (sud), semble avoir pris sa décision.

Arrivé en Italie à l’âge de deux ans, Gomis a pris le soin de quitter SPAL où malgré un bon intérim après la blessure du titulaire, il est passé au second plan au retour en compétition de celui qui était le numéro 1 du club italien.

S’il a réussi à s’imposer à Dijon, un club qui joue son maintien lors de chaque saison en Ligue 1 française, Alfred Gomis vise plus haut.

‘’Aujourd’hui, je suis à Dijon et mon ambition est d’aller dans un plus grand club’’, a-t-il dit dans le même entretien précisant en avoir paré avec les dirigeants dijonnais.

‘’Nous sommes d’accord, ça ne veut pas dire que je suis simplement en transit, je ne veux pas regarder trop tôt trop loin’’, a indiqué le gardien sénégalais cité par le Parisien.

‘’Il se peut aussi que je rentre en Italie ou que je continue ici. Mais l’Angleterre est un championnat que j’aime bien’’, a par ailleurs ajouté Gomis qui a signé un contrat de quatre ans avec Dijon en août dernier.

APS