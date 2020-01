Liverpool tentera de poursuivre sa folle série de matches sans défaite en championnat cet après-midi face aux Spurs de Jose Mourinho. Leader sans égal du championnat, Liverpool fait pourtant face à un de ses adversaires les plus redoutables du championnat, Tottenham.

Annoncé partant au coup d’envoi de la partie de cet après-midi, Sadio Mané se porterait finalement en bon état malgré les rumeurs selon lesquelles, l’attaquant sénégalais était touché lors d’une bousculade au Caire, au sortir de la conférence de presse d’après cérémonie. Il sera néanmoins très attendu vu son nouveau statut Meilleur Joueur africain de l’année.

🔴 TEAM NEWS 🔴

1️⃣ change to the starting XI from our last @premierleague outing. @Alex_OxChambo replaces @JamesMilner. #TOTLIV https://t.co/A85M6vhNIC

