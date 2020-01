Liverpool se déplace sur la pelouse de Tottenham ce samedi pour le compte de la 22ème journée de Premier League. Et ce match sera le premier pour Sadio Mané depuis son sacre au Ballon d’Or. Sa sortie sera très attendue ce samedi face aux Spurs.

Ce samedi, Sadio Mané et les Reds, toujours invincibles, sont en déplacement chez les Spurs de José Mourinho, du moins ce qu’il en reste. Quoi de mieux pour l’ailier des Lions qu’une victoire au New White Hart Lane pour encore écraser la concurrence et célébrer son titre de Meilleur Joueur africain ?

Rien ne semble pouvoir arrêter Sadio Mané et ses coéquipiers Reds. Possédant une journée en moins que le second, Leicester City, la formation de l’ailier sénégalais a déjà une avance de treize points sur son premier poursuivant. Ayant remporté dix-neuf de leurs vingt premières journées, les Reds semblent bien partis pour s’offrir le titre de champion. Restant sur six succès de suite, toutes compétitions confondues, les coéquipiers du « Lion » auront pour ambition de s’imposer ce samedi sur la pelouse de Tottenham.

Alors que les Spurs n’ont remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matches et comptent une pléthore de blessés dont Harry Kane, ils pourraient avoir du mal à résister à la forme incroyable de Liverpool, notamment de son attaquant sénégalais tout fraîchement élu Ballon d’Or africain. Sa prestation de ce samedi sera très sculptée par les observateurs

