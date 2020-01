Crystal Palace recevait les Gunners d’Arsenal ce samedi pour le compte de la 22ème journée de Premier League. Menés au score, Kouyaté et ses coéquipiers ont réussi à décrocher le nul (1-1).

Titulaire au coup d’envoi du match ce week-end, Cheikhou Kouyaté et les Eagles de Crystal Palace recevaient Arsenal pour le compte de la 22ème journée de championnat. Dos à dos au classement de la Premier League, 9e et 10e, la rencontre était plus que décisive entre les deux formations qui voulaient chacune passer devant l’autre.

Après l’ouverture du score d’Arsenal par la personne d’Aubameyang 12′, Palace a bien repris la rencontre en main pour dominer les 3/4 du temps. Mais Kouyaté et ses partenaires vont trouver la marque et revenir au score grâce à l’égalisation de Jordan Ayew 54′. Une bonne performance pour Crystal Palace malgré qu’ils pourront nourrir de ce résultat, puisque Arsenal a été réduit à dix après l’exclusion de Pierre-Emerick Aubameyang à la 67′ minute.

