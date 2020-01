Neuvième désormais de Championship, Bristol City de Famara Diédhiou encore buteur ce samedi, a pris le dessus sur Wigan sur le score de 2 buts à 0.

Famara Diédhiou n’arrête plus de marquer depuis le début de la saison, et c’est bien pour sa formation. Bristol devait se maintenir en milieu de tableau de Championship par une victoire sur Wigan. Chose faite puisque Big Fam et ses partenaires sont arrivés à bout des Bleu et Blanc.

Après l’ouverture du score de Jamie Patterson à la 77′ minute, le Lion a doublé la mise pour consolider la victoire des siens à la 79′ minute de jeu. Famara Diédhiou porte ainsi son compteur à 9 unités en 24 rencontres de championnat cette saison.

