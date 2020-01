S’il existe un lutteur qui ne laisse pas indifférent les amateurs de lutte, c’est bel et bien Reug Reug. « Djiné Thiaroye », l’appelle t-on fait ses preuves dans l’arène sénégalaise. Avec son 1m 96 et 120 kilos, Reug Reug a fait parler de lui ces dernières années en lutte simple et avec frappe.

Neveu de l’ancien champion de la lutte Papa Kane de Thiaroye, Reug Reug veut suivre ses traces ou faire mieux que son idole. Pourtant, c’est vers les années 2012- 2013 qu’il a commencé à se faire remarquer. Un champion est né à Thiaroye et les faits le prouvent. C’est dans ce sens que wiwsport.com fait un focus pour revenir sur le palmarès de Reug Reug.

Champion de la lutte simple:

Depuis 2015, Reug Reug est incontestablement le meilleur dans la lutte sans frappe. Vainqueur des drapeaux du Chef de l’Etat Macky Sall, Mme la Première dame et Aliou Sall. Pour deux années successives, Reug Reug a participé au tournoi de la CEDEAO, à l’occasion du TOLAC édition 2016, en 2017 à Dosso (Niger). Désigné par ses pairs capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Reug Reug a plus que tenu son rang, en remportant encore deux médailles d’or (en individuel et par équipes). Et en battant de la plus belle des manières le Nigérien de la catégorie des 120 kilos.

Depuis lors, il continue sa progression et fait toujours parler de lui. A chaque fois, qu’il se présente dans un tournoi de lutte, ses adversaires sont avertis. Entre Galas, tournois, drapeaux, Reug Reug fait part d’une régularité hors du commun, un physique impressionnant, un moral inégalable.

Cette saison, il n’a pas trop participé aux tournois de lutte, vu ses engagements dans le MMA tout comme la préparation de la saison en lutte avec frappe. Reug a passé près de 4 mois aux USA pour préparer son premier duel MMA.

Invaincu en lutte avec frappe:

Pensionnaire de Thiaroye Cap-Vert, Reug Reug est dans une série 14 combats sans défaite. Il a 13 victoires et 2 sans verdicts. Reug Reug a battu, Sa Ngoumba, Obama, Boy Diouf et Boy Niague 2 avant de faire mordre la poussière à Alioune Sèye jr, Balla Gaye jr, Fall Yarakh et Bazouka Ngoye, Bébé Saloum pour finir victorieux face à Brise de mer, Jordan, Elton et Gris 2. Les deux combats sans verdicts qu’il a vécus était face à Pape Yékini et Clinton. Actuellement, il fait partie de ces espoirs qui sont très proches des VIP. Son combat contre Bombardier est plébiscité pour cette saison. D’autres pensent qu’il doit affronter Sa Thiès, le jeune frère de Balla Gaye 2. En tout cas, son objectif est de devenir roi des arènes d’ici quelques années.

Baptême de feu réussi en MMA:

Il vient de découvrir cette discipline. Reug Reug a affronté Boukichou le 14 décembre dernier au musée des civilisations noires. Un combat qui était très attendu par les amateurs de lutte mais aussi ceux de la MMA. « Djiné Thiaroye » avait encore fait parler de lui.

Beaucoup de gens avaient peur pour lui dans la mesure où son adversaire était plus expérimenté. Mais Reug Reug était venu avec sa propre stratégie et réussi à mettre son adversaire à terre. Une victoire qui va le lancer maintenant dans ce monde de le MMA.

Après sa victoire sur Sofian Boukichou, il va suivre les traces de Bombardier dans cette discipline. Son prochain défi est d’amener le drapeau du Sénégal très loin dans le MMA. Il est capable de le faire même s’il a annoncé son retour officiel dans l’arène il y’a quelques jours.

wiwsport.com