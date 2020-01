France Football a dévoilé l’équipe type de la décennie de l’Olympique de Marseille. Seul Souleymane Diawara y figure. Mamadou Niang était attendu en attaque.

Inoubliable Souleymane Diawara fait partie de l’équipe type de la décennie Champion de France avec Bordeaux, le Sénégalais était venu apporter sa réussite sur la Canebière en enchaînant avec un second titre avec l’OM un an plus tard.

Dans l’axe, si les supporters n’oublieront jamais son but qui a emmené son club en finale de la Ligue Europa, il manquait certains arguments au défenseur portugais Jorge Rolando. Il faut rappeler aussi que Habib Bèye a été par moment capitaine de l’équipe de Marseille.

wiwsport.com