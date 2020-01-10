En perspective du match aller Libéria vs Sénégal prévu le 09 février 2020 à Monrovia comptant pour les Éliminatoires de la CAN féminine 2020, la Sélection nationale féminine poursuivra sa préparation en régime internat du 13 au 18 janvier 2020.
A cet effet, 25 Lionnes ont été convoquées au Centre d’Excellence Youssoupha Ndiaye sis à Guéréo pour un stage. Voici les joueuses convoquées.
|N°
|Prénoms et Nom
|Club d’appartenance
|
|TENING
|SENE
|SIRÈNES DE GRAND-YOFF
|
|NDEYE MEISSA
|DIAW
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|
|NDEYE SALIMATA
|SOW
|DAKAR SACRE CŒUR
|
|META
|CAMARA
|DAKAR SACRÉ CŒUR
|
|MBAYANG
|SOW
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|ASTOU
|SY
|DAKAR SACRE COEUR
|
|MAME DIARRA
|DIOUF
|AMAZONES GRAND YOFF
|
|ANTA
|DEMBELE
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|SALIMATA
|NDIAYE
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
|
|NDEYE NDIAYE
|KANE
|AFA GRAND YOFF
|
|MAME FATMA
|DIAGNE
|TIGRESSES DE THIÈS
|
|SAFIETOU
|SAGNA
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|FATOU
|SENE
|DAKAR SACRE CŒUR
|
|SOKHNA BOURY
|NDIAYE
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|NDEYE AWA
|DIAKHATÉ
|AMAZONES GRAND YOFF
|
|FANSEYNI
|BADJI
|CASA SPORT ZIGUINCHOR
|
|MAYE GUEYE
|TRAORE
|AIGLES DE LA MEDINA
|
|NGUENAR
|NDIAYE
|DAKAR SACRE COEUR
|
|FANTA
|SY
|SIRENES DE GRAND YOFF
|
|GLADYS IRENE
|DACOSTA
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|MAME YACINE DIOP
|NDIR
|AFA GRAND YOFF
|
|MARIAMA
|DIEDHIOU
|DAKAR SACRE CŒUR
|
|JEANNE COUMBA
|NIANG
|AIGLES DE LA MEDINA
|
|FATIMATA
|TAMBOURA
|US PARCELLES ASSAINIES
|
|EDMEE ADIAW ONESIMA
|DIAGNE
|LYCEE AMETH FALL ST-LOUIS
wiwsport.com
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