Nouveau roi d’Afrique, icône incontestable du football africain, Sadio Mané est devenu au fil des années une référence dans son milieu. Seulement que, le milieu de terrain de Liverpool n’est pas excellent dans tous les domaines, notamment pour tirer les pénaltys.

En effet , après plusieurs tentatives ratées, son père lui a simplement ordonné de ne plus tirer les pénaltys

«Quand Sadio Mané joue, la maison est remplie de monde. C’est d’ailleurs lui qui a acheté la télé dehors pour que les gens puissent voir ses matches. Moi je regarde les matches de Sadio, Mais sa mère ne le regarde jamais jouer. Elle attend que le match passe pour enfin voir ce qu’a fait son fils. Des fois, quand Sadio marque, c’est moi qui vais lui dire que ton fils a marqué.

Quand Sadio Mané rate un pénalty, ça me fait très mal. j’entends tout ce que les gens disent. C’est pourquoi je lui ai ordonné de ne plus tirer les penaltys. Un match du Sénégal, Sadio Mané a pris un pénalty? J’ai pas voulu le regarder. Je suis allé derrière. On m’a appelé pour me dire qu’il l’a manqué. A la fin du match, je l’ai appelé et lui a dit de ne plus tirer aucun pénalty ».

Afrique Sports