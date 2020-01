Après l’édition 2019 organisée en juin-juillet, tout porte à croire que la Coupe d’Afrique des nations 2021, qui aura lieu au Cameroun, prendra place en janvier-février, comme c’était le cas auparavant. Les fans de football africain seront de toute façon bientôt fixés puisque la Confédération africaine de football (CAF) tranchera dès la semaine prochaine, comme l’a confié son président, Ahmad, sur les ondes de RFI !

«Les dates de la CAN 2021 ? Elles seront données le 15 janvier prochain. Nous allons nous réunir au Cameroun et prendre cette décision avec les représentants de l’État camerounais et ceux du football africain», a annoncé le Malgache.

Ahmad veut discuter avec la FIFA pour le Mondial des clubs

Officiellement, il s’agit de s’adapter aux conditions climatiques puisque les mois de juin-juillet correspondent à la saison des pluies au Cameroun. Mais, officieusement, beaucoup d’observateurs estiment qu’il s’agit surtout d’une conséquence de la réforme du Mondial des clubs, opérée par la FIFA, qui aura lieu en juin-juillet 2021.

Interrogé à ce sujet, Ahmad est resté droit dans ses bottes. «Vous savez, il y a toujours des arrangements, il y a toujours des discussions entre les différents responsables du football mondial. Nous allons nous mettre autour d’une table et trouver des solutions», a promis le patron du football africain avant de remettre en avant l’argument climatique. «En Afrique, l’été au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par rapport à la météo.» A priori, la décision qui sera entérinée le 15 janvier ne fait guère de doutes…

Source: Afrik-foot