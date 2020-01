Brest quitte la Coupe de la Ligue au stade des quarts de finale après une défaite à Lyon (1-3) ce mercredi.

Auteur du seul but de son équipe, le milieu offensif brestois Samuel Grandsir (23 ans, 20 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) estime qu’il y avait mieux à faire ce soir.

« Franchement, on fait un match très intéressant, a estimé l’ancien Troyen au micro de Canal+ Sport. On savait que ce serait difficile, car la Coupe de la Ligue est l’un de leurs objectifs. On a été solide, mais on a pris des buts un peu cons… On a espéré à 2-1, mais on a lâché et on prend le 3-1. Je pense que l’arbitre pouvait siffler un penalty (contre Lyon, ndlr) ou mettre un rouge dans ce match, mais c’est le football. »

Brest a désormais rendez-vous à Toulouse samedi (20h) en championnat.

