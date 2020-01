Sadio Mané a été désigné sacré, hier, meilleur joueur africain de l’année 2019, lors d’une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football (CAF) à Hurghada, en Égypte.

Le joueur de Liverpool âgé de 27 ans à devancé son équipier égyptien Mohamed Salah, qui avait remporté les deux précédentes éditions, et l’Algérien Riyad Mahrez, capitaine et l’un des principaux artisans de la victoire des Fennecs lors de la Coupe d’Afrique des nations. L’enfant de Bambaly récompensé à sa juste valeur est revenu sur son sacre « Je suis vraiment content et fier de gagner ce trophée. Je viens de loin. Je remercie mes coéquipiers en sélection du Sénégal et ceux de mon club, Liverpool. Cette année, il y a eu de très grands joueurs qui ont fait une très grosse saison, notamment Riyad et Mouhamed Salah. Sils avaient gagné le ballon d’or, ils l’auraient mérité et je les aurais félicités parce qu’ils sont très grands joueurs et ont fait une excellente saison, surtout Mahrez qui a remporté la Can et le titre de champion de Premier League. On va essayer de bosser beaucoup plus pour revenir l’année prochaine et tenter de le gagner encore » a déclaré l’attaquant de Liverpool sur les colonnes du journal Stades.

La Can est le trophée que je désire le plus

Voulant à tout prix remporter le sacre continental avec son pays, le Sénégal, le numéro 10 des reds est même prêt à échanger ce trophée contre une Coupe d’Afrique. « Si je pouvais échanger mon trophée contre la Coupe d’Afrique des Nations… La Can est le trophée que je désire le plus. Mais, nous avons une très bonne équipe et nous faisons bien les choses. Nous allons revenir plus forts pour la prochaine compétition, batailler dur et faire tout notre possible pour gagner la CAN contre l’Algérie, le Maroc ou encore pourquoi pas l’Égypte », affirme Sadio Mané.

wiwsport.com