A l’instar de toutes les autorités étatiques et sportives, le président de la Fédération Sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor a congratulé Sadio Mané.

Présent à Hurghada hier lors du sacre de Sadio Mané devant ses compères Riyad Mahrez et Mohamed Salah, Me Augustin Senghor a adressé son message de félicitations au nouveau Roi d’Afrique. Le Président de la FSF a exprimé sa fierté et sa joie de voir le génie sénégalais être récompensé de ses performances et surtout de sa persévérance.