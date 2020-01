Après deux échecs consécutifs sur le podium africain, Sadio Mané a été sacré hier mardi, à Hurghada, Meilleur Joueur africain de l’année. Un sacre qui ne fait pas l’unanimité pourtant, si on voit les détails de certains votes qui ne l’avaient classé qu’à la troisième place derrière Salah ou Mahrez.

Sadio Mané a nettement dominé le classement du Meilleur Joueur africain à l’issue des votes rendus publics depuis hier soir à Hurghada, au Caire. Pourtant, au delà de la majorité qui ont vu en sa personne, le meilleur joueur africain de l’année 2019, il y a eu certains pays ou votants qui n’ont pas fait l’unanimité autour de son année extraordinaire.

Fief de Mohamed Salah, l’Egypte a voté son enfant chéri à travers son sélectionneur et son capitaine; Pour le pays des pharaons, Sadio Mané pas plus que la troisième place. Tandis que la Tunisie n’a pas été totalement une inconditionnelle du génie sénégalais, puisque son sélectionneur a lui aussi voté en faveur de Salah et n’a préféré relégué Mané à la troisième position.

Mais en plus de ces deux pays, le Mozambique et l’Érythrée, à travers leurs capitaines, ont placé le numéro 10 des Lions à la troisième place du podium. Ils ont préféré reléguer Sadio Mané à la troisième place. Comme quoi dire que le sacre du 4ème au Ballon d’Or France Football 2019 n’était pas évident pour certains apparemment.

