Le Lion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, a tenu à féliciter son compatriote et voisin sudiste, Sadio Mané, pour son sacre au Ballon d’Or africain.

Dans une vidéo, Balla Gaye 2 a félicité Sadio Mané pour le beau sacre ce mardi soir au Caire pour le titre de Meilleur Joueur africain de l’année. « Félicitations Sadio Mané pour le Ballon d’Or, on est content. Toute la Casamance est contente et fière de toi. Le Sénégal aussi est fier de toi. Que Dieu t’accorde les grâces pour la suite et bonne chance pour la suite », a déclaré Balla Gaye 2.

wiwsport.com