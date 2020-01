Vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations de football avec la sélection algérienne, Djamel Belmadi vient d’être sacré meilleur entraîneur africain de l’année devant son ami et homologue, le Sénégalais, Aliou Cissé.

Sa touche était plus que visible sur la sélection des Fennecs d’Algérie lors de la dernière CAN en Egypte. Djamel Belmadi avait hérité d’une sélection algérienne en pleine reconstruction. Avec comme chantier principal le mental et instaurer l’estime de la patrie avant tout.

Vainqueur avec manière de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 avec un collectif tellement séduisant, Belmadi a dominé à deux reprises son ami, Aliou Cissé, sélectionneur des Lions du Sénégal, lors de cette CAN. En s’imposant à chaque fois sur le même score (1-0). Ainsi, sans contestation, le technicien égyptien a bel et bien mérité son sacre devant Cissé.

Djamel Belmadi est couronné Coach d’Equipe Masculine Africaine de l’Année après une année 2019 historicisme! Félicitations! 👏 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/zYQT6Gql3v — #CAFAwards2019 (@caf_online_FR) January 7, 2020

