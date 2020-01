Après plusieurs semaines d’une intense bataille juridique opposant Liverpool à New Balance, les Reds obtiennent enfin le droit de basculer chez Nike. Ce qui pourrait conditionner l’avenir de Sadio Mané sous la signature du sponsor qu’il partageait avec le club.

En ces premiers jours du mois de janvier, le champion d’Europe en titre vient d’officialiser la nouvelle par le biais d’un communiqué publié sur son site internet. « Notre maillot emblématique est un élément clé de notre histoire et de notre identité. Nous souhaitons la bienvenue à Nike dans la famille Liverpool FC en tant que nouvel équipementier et nous nous attendons à ce qu’il soit un partenaire incroyable pour le club, à la fois en Angleterre, mais aussi dans le monde, alors que nous continuons à élargir notre base de fans », explique Billy Hogan, directeur général et directeur commercial de Liverpool.

Avant d’évoquer les raisons du choix Nike en lieu et place de New Balance, qui n’était pas capable de supporter la distribution mondiale d’une telle marque. « En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux pour proposer aux fans de nouveaux produits passionnants. » Le futur maillot Nike de Liverpool sera dévoilé le 1er juin, date de la prise d’effet du nouveau contrat entre les Reds et la marque au swooch.

On se pose alors la question à savoir quel sera le sort de Sadio Mané avec son équipementier, New Balance, pour qui, il est l’un des athlètes les plus connus, s’il ne l’est pas d’ailleurs. Toutefois, le contrat qui lie New Balance au footballeur sénégalais devrait expirer le 31 Mai 2020. On ne sera pas surpris, si Mané rejoint la marque à la virgule au même moment que son club.

Foot Mercato