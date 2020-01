L’Algérien qui a obtenu le prix du plus beau but de l’année avait une bonne excuse car son club jouait en demi-finale de la Cup dans un duel Manchester City contre Manchester Utd, match gagné par City avec un but de… Mahrez.

Le Fennec a posté sur son compte Twitter un beau message à l’endroit de Sadio Mané pour le féliciter et lui donner rendez vous pour l’édition 2020 car il compte disputer le trophée.

Congratulations to Sadio for his trophy well deserved 🙏🏼 and sorry I couldn't come but I had to start scoring for the 2020 trophy 😘😂 see you next year inch'Allah 🇩🇿 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/AdomL38DoE

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) January 7, 2020