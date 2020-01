Nommé pour le Trophée du meilleur jeune joueur africain de l’année avec Samuel Chukwueze (Nigéria et Villarreal) et Victor Osimhen (Nigéria et Lille), Achraf Hakimi a été récompensé ce soir lors de la cérémonie CAF Awards 2019 à Hurghada, en Égypte.

Le marocain vient d’être élu meilleur jeune joueur du continent Africain de l’année pour la deuxième fois après celle de 2018. Âgé de 21 ans et né en Espagne, Achraf évolue actuellement au Borussia Dortmund.

Achraf Hakimi is the 2019 African Youth Player of the Year! 🏆

Much more to come from this young star 🌟#CAFAwards2019 pic.twitter.com/t3YqOrE2b5

