Il y a un an jour pour jour, Mohamed Salah avait infligé à Sadio Mané, l’un de ses revers les plus douloureux en venant remporter sur ses terres son deuxième ballon d’or africain. Ce soir, au Caire, c’était l’heure de la revanche pour l’attaquant sénégalais.

Sadio Mané vient d’être sacré Meilleur Joueur africain de l’année 2019 devant Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Un sacre qui était plus qu’évident, vu la saison de l’attaquant des Lions. En plus de faire comme ses concurrents, Sadio Mané a juste été plus fulgurant durant cette année 2019 écoulée.

Très décisif pour le sacre de Liverpool en Ligue des Champions et en Super Coupe d’Europe, Sadio Mané voyait le prix de Meilleur Joueur africain lui être promis. Si ses deux concurrents au sacre ont brillé de par leurs absences, cela n’a rien terni de la beauté de la soirée festive qui a vu le couronnement de Sadio Mané.

Après la désillusion de sa quatrième place au Ballon d’Or France Football, Sadio Mané s’est vu récompensé de sa grosse saison 2018-2019 sous le maillot de Liverpool où il a été co-meilleur buteur du championnat avec 22 buts, et en sélection nationale où il a réussi une bonne CAN 2019 malgré l’échec en finale face à l’Algérie, en terminant co-deuxième meilleur buteur avec 3 buts et 1 passe décisive.

