L’équipe nationale masculine d’Algérie a été désignée meilleure équipe de l’année de 2019. Championne d’Afrique, l’Algérie a été logiquement récompensée devant le Sénégal et le Madagascar.

Après son succès lors de la CAN 2019, l’Algérie de Djamel Belmadi, qui avait battu le Sénégal en finale, a été désignée équipe africaine masculine de l’année.

L’Algérien Youssef Belaili est lui nommé joueur africain interclub de l’année. Le Caméroun décroche de son côté le titre de meilleure équipe africaine féminine de 2019.

— #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020