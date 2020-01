Comme attendu, le Sénégalais Sadio Mané a été sacré joueur africain de l’année 2019, mardi 7 janvier, en conclusion de la 28e cérémonie des CAF Awards, qui se tenait à Hurghada, en Égypte. Une grande première pour la star de Liverpool, qui devance l’Algérien Riyad Mahrez et son coéquipier égyptien Mohamed Salah.

Connu pour son humilité, Sadio Mané n’a pas caché sa joie lors de la cérémonie organisée par la Confédération africaine de football : « Je voudrais remercier ma famille surtout mon oncle qui est venu avec moi aujourd’h. Je remercie aussi le peuple égyptien qui m’a aussi soutenu, mon entraîneur de l’équipe nationale et celui de Liverpool. Je n’ai même pas les mots tellement je suis content, je remercie le peuple sénégalais ils m’ont toujours encouragé et supporté et surtout mon village je sais qu’ils sont en train de me regarder à la télévision », a déclaré l’enfant de Bambaly juste après son sacre.

Il poursuit « Cela n’a pas été facile mais je leur ai promis (au peuple sénégalais) que inchallah je vais gagner ce trophée et on la fait. Voila c’est sa la vie il faut rêver et toujours y croire. Je n’ai même pas les mots honnêtement suis tellement fier comme tu l’as dit Samuel Etoo c’est un jour pour moi encore une fois merci et bonne soirée »a ajouté, le deuxième sénégalais a recevoir ce trophée, Sadio Mané.

