La saison incroyable de Sadio Mané de 2018 est sanctionnée du titre de Caf Ballon d’or. En effet, ayant raté le Fifa meilleur joueur et le Ballon d’or de France Football, Sadio Mané a été sacré meilleur joueur africain de l’année.

Après El Hadji Ousseynou Diouf, le natif de Bambali est le deuxième sénégalais à remporter le trophée. Une récompense saluée par la chef de l’état Macky Sall qui n’a pas tardé à poster un message de félicitation et d’encouragement à l’endroit du meilleur joueur africain de l’année.

« Heureux et fier d’exprimer, au nom du peuple sénégalais, toute ma satisfaction et d’adresser mes chaleureuses félicitations à Sadio Mané pour le ballon d’or africain. Bravo encore pour ce merveilleux exploit qui mérite d’être magnifié et porté en exemple pour toute la jeunesse », affirme t-il.

