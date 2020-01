Karl-Anthony Towns absent, Gorgui Dieng est devenu le leader offensif et défensif des Wolves, signant cette nuit face aux Cavaliers l’un de ses meilleurs matches en carrière.

Karl-Anthony Towns à l’infirmerie depuis dix matches, Minnesota a vécu des moments très compliqués mais ça va mieux avec désormais trois victoires en quatre matches à la faveur d’un calendrier plutôt sympa. Towns absent, c’est Gorgui Dieng qui a repris sa place dans le cinq de départ, et le Sénégalais s’est transformé en Al Horford. Tirs à 3-points, défense, distribution du jeu… Le pivot de Minnesota est devenu la plaque tournante du jeu des Wolves, et cette nuit, il a livré son match le plus complet en carrière avec 22 points à 8 sur 10 aux tirs, dont 4 sur 5 à 3-points, 13 rebonds, 6 passes et 4 contres. En 29 minutes !

Dieng s’est découvert une passion pour le 3-points, et cette nuit, il a fait très mal dans le « money time » lorsque Cleveland était parvenu à renverser le cours du match. On retiendra aussi tout son boulot habituel comme les écrans, les rebonds offensifs et les contres en deuxième rideau. Et lorsqu’il contre, il lance la contre-attaque, et c’est lui qui se retrouve même à l’arrivée. On retiendra aussi son jeu de main à la main pour libérer des coéquipiers.

Un match plein pour Dieng pour une 3e victoire en quatre matches, et voilà Minnesota qui n’est plus qu’à un succès de la 8e place. Miraculeux après son mois de décembre catastrophe.

