Dans un entretien accordé aux confrères de Record, le Roi des arènes, Modou Lô a nettement déploré le sort de son ami promoteur, Luc Nicolaï. Le Roc a même promis de ne pas nouer son nguimb tant que Luc n’est pas libéré.

Très touché par l’arrestation de Luc Nicolaï, Modou Lô s’est à peine confié à Record sur la lutte et son futur combat contre Ama Baldé. L’actuel Roi des arènes a assuré d’abord avoir déploré la manière dont le camp de son futur adversaire a récupéré son avance pour le choc. Pour Kharagne Lô, ils auraient pu amener un sac pour mettre l’argent et non un sachet.

Très proche de Luc Nicolaï, le lutteur des Parcelles Assainies a rappelé l’importance du promoteur dans l’arène mais aussi dans la société. Le lutteur interpelle le Président de la République et toutes les autorités compétentes à intervenir pour la libération de Luc. Qui plus est, Modou Lô n’entend pas s’en découdre avec Ama Baldé avant la libération de son ami. « J’entends souvent dire que le combat aura lieu même si Luc est en prison. Mon combat n’aura pas lieu si Luc n’est pas libéré. Le combat royal est sérieusement hypothéqué », affirme le Roi des arènes Modou Lô.

wiwsport.com