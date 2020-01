Une délégation de quatre membres du 12e Gaïndé, le comité des supporters des équipes nationales du Sénégal, prendra part à la cérémonie de remise des CAF Awards, les distinctions décernées aux meilleurs acteurs du football africain, a appris l’APS dimanche de son président, Seydina Issa Laye Diop.

« Nous avons décidé d’aller supporter et accompagner nos représentants, Aliou Cissé et Sadio Mané, à cette cérémonie », a expliqué M. Diop dans un entretien téléphonique avec l’APS. La cérémonie de remise des CAF Awards aura lieu mardi, à Hurghada, en Egypte, selon la Confédération africaine de football.

Le Ballon d’or de la CAF sera décerné à Sadio Mané, l’un des attaquants des Lions du Sénégal, ou à Mohamed Salah, son coéquipier de Liverpool et attaquant des Pharaons d’Egypte, ou à l’Algérien Riyad Mahrez, vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec les Fennecs.

Pour le prix du meilleur entraîneur du continent, Aliou Cissé est présélectionné en même temps que l’Algérien Djamel Belmadi, champion d’Afrique avec l’Algérie, et le Tunisien Moine Chabaani, entraîneur de l’Espérance de Tunis, double vainqueur de la Ligue des champions (2018 et 2019).

Aliou Cissé et Sadio Mané « sont des modèles » pour les Sénégalais, « et les jeunes surtout », a souligné Seydina Issa Laye Diop, rappelant que l’attaquant de Liverpool prend part à des investissements publics au Sénégal, avec ses propres moyens.

« Sadio Mané n’hésite pas quand il s’agit de l’équipe nationale », a-t-il souligné, ajoutant que le footballeur soutient des initiatives sociales dans son pays et « aide à la construction du lycée de sa ville natale. » « On s’attend à ce que tous les deux (Cissé et Mané) montent sur la plus haute marche du podium », a ajouté dit M. Diop.

APS