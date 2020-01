Papa Sow a toujours les nerfs tendus et verse son dévolu sur les fassois qui l’ont exclu de l’écurie après son refus de se conformer aux règlements établis par ses dirigeants.

Et la semaine dernière, lors de sa présence à l’open press de Tapha Mbeur des Parcelles Assainies, il avait dit qu’il ne compte pas demander pardon à qui que ce soit et compte aller jusqu’au bout car soutient-il ses ex coéquipiers veulent le combattre sans motif légal. Et précise aussi qu’il prépare ses combats avec ses propres moyens car les dirigeants ne respectent pas les lutteurs. Des propos qui avaient choqué plus d’un. Et dans cet entretien accordé à Kewel Gui, il est allé au fond du sujet pour révéler les crises qui gangrènent cette entité.

Luttetv