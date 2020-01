Avec le début de la nouvelle année, le décompte pour le Ballon d’Or 2020, qui est le prix individuel ultime pour chaque footballeur, est déjà en cours.

Ici, nous vous présentons la liste des cinq candidats présents dans le top 5 pour le mois de janvier, grâce à leurs meilleures performances dans la campagne en cours, en particulier au mois de décembre.

#5 Karim Benzema (Real Madrid)

Le Karim Benzema occupe la cinquième place de notre classement de puissance Ballon d’Or pour le mois de janvier. L’international français connaît une excellente saison pour les Los Blancos où il est leur meilleur buteur avec 20 en seulement 26 apparitions toutes compétitions confondues. Au mois de décembre, Benzema avait connu une sortie décente avec deux buts et une passe décisive en cinq sorties. Cependant, pour figurer régulièrement dans le classement de puissance, Benzema devra produire de bien meilleures performances dans les mois à venir, car des joueurs comme Cristiano Ronaldo de la Juventus et d’autres vont sûrement améliorer leurs performances dans un proche avenir.

#4 Robert Lewandowski (Bayern Munich)

Quatrième au classement général, l’attaquant vedette du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est en forme prolifique dans cette campagne en cours où il a déjà marqué 31 fois dans toutes les compétitions, ce qui montre qu’il est l’un des attaquants les plus en forme. Au mois de décembre, Lewandowski a réussi à marquer trois buts et a également fourni une passe décive en seulement quatre matches. Après une pause hivernale, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund espère définitivement continuer sur sa lancée impressionnante.

#3 Mohamed Salah (Liverpool)

Mohamed Salah occupe la troisième position des power-ballons Ballon d’Or pour le mois de janvier. L’international égyptien a réussi son entame de saison chez les Reds où il carbure déjà à 14 buts et six passes décisives en seulement 26 rencontres (TCC). En décembre, Salah a signé cinq réalisations et une offrande lors des huit matches disputés avec Liverpool. Si le joueur de 27 ans veut faire mieux qu’en 2019, au classement du Ballon d’Or, il devra maintenir le cap pour le reste de la campagne.

#2 Lionel Messi (Barcelone)

Lionel Messi plane au second rang. Jusqu’ici, l’international argentin connaît une excellente saison sur le plan personnel avec 18 buts et neuf passes décisives en 22 matches (TCC). Au mois précédent, il a mis quatre buts et une passe décisive en cinq apparitions, une belle performance comme à son habitude. Cependant, comparés à ses stats astronomiques dans le passé, il y a certainement un potentiel d’amélioration dans les mois à venir.

#1 Sadio Mane (Liverpool)

Sadio Mane est en tête du classement du Ballon d’Or pour le premier mois de l’année 2020. L’international sénégalais connaît une excellente saison. Il a déjà réussi à atteindre la barre des 13 buts, en plus de sept passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. Le mois passé, avec trois réalisations et cinq offrandes en seulement huit apparitions, le vice-champion d’Afrique a porté Liverpool qu’il a guidé vers d’importants résultats. Pour le reste de la saison, s’il continue sur cette dynamique, il n’y aura aucun doute qu’il sera le deuxième africain à remporter cette prestigieuse récompense individuelle.

