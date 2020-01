Le Président du CNG Alioune Sarr et les deux anciens « Roi des arènes », Manga 2 et Tyson, ont reçu l’insigne de la République du Sénégal au Magic Land, avec les titres d’Ordre National du Mérite et d’Ordre National du Lion.

Les membres du CNG ont été décorés par le Président de la République Macky Sall, par le biais de son ministre des sports Matar Ba. Parmi les lauréats, font partie le Président du CNG Alioune Sarr et les deux anciens « Roi des arènes » Manga 2 et Tyson. Le patron de la lutte sénégalaise a été décoré de l’Ordre Nationale du Lion tandis que les deux derniers nommés ont reçu la médaille de l’ordre Nationale du Mérite.

Les invités étaient nombreux à prendre part à ce grand rendez-vous historique. Ils ont chacun reçu les honneurs du ministre devant leurs familles, les membres du CNOSS, le président de la FSF et le président de la FSA. Après avoir reçu leurs décorations des mains du ministre des Sports, ils se sont exprimés au micro de Leewtoo pour partager leurs satisfactions tout en promettant que l’instance dirigeante de la lutte est en train de préparer des choses importantes.

Wiwsport.com