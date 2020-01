Alors que la trêve touche à sa fin et que les footballeurs grenoblois ont déjà repris le chemin de l’entraînement, le site du club a lancé un sondage qui consiste à élire «la meilleure recrue» du club au cours de la première moitié de la saison.

Et sans hésitation, les supporters du club on porté leur choix sur l’attaquant sénégalais, Moussa Djite. Prêté à Sion, l’année passée où il a marqué 3 buts en 23 matches de Championnat, Il lui a fallu juste une moitie de saison pour conquérir les cœurs des supporters. En lice avec le défenseur Adrien Monfray : 19 fois titulaire et jamais sorti en 19 rencontres de championnat et Charles Pickel : 18 fois titulaire (suspendu un match) et un but marqué. Moussa Djitté : 16 matchs (11 en tant que titulaire) et 6 buts marqués a été élu meilleur recrue. L’attaquant sénégalais de 19 ans s’est détaché assez nettement.

« Djitté sans hésitations », déclame par exemple Vivien. « Il ne fait pas oublier Sotoca évidemment mais quel plaisir de le voir jouer, il est bien monté en puissance depuis le début de saison et est devenu le 9 titulaire naturellement, décisif tous les 2 matchs c’est top pour 1 première saison. »

Zanoni a lui apprécié les trois recrues mais son cœur balance également pour le Sénégalais, véritable révélation de cette première partie de championnat. « J’adore vraiment Pickel qui joue toujours juste et qui se donne à fond à chaque match mais j’hésite vraiment entre Djitté et Monfray. Monfray c’est tellement costaud on est toujours confiant avec lui, il apporte une vrai sérénité. Mais je pencherais quand même pour Djitté qui pèse vraiment sur les défenses il fait vraiment MAL avec son gabarit, il doit vraiment décourager les défenseurs adverses qui au duel souffrent contre lui, il peut jouer en pivot et en profondeur en même temps c’est vraiment un plus. »

Thomas détaille de son côté trois points en faveur de Djitté. « 1. Il tient notre attaque à bout de bras 2. Il est pour nous une vraie suprise alors qu’on ne l’attendait pas à ce niveau 3. Il n’a que 20 ans et garde une excellente marge de progression », lit ton dans le site club, parcouru par wiwsport.com

Comme il ne s’agit que d’un bilan à mi-parcours, les choses peuvent encore évoluer d’ici la fin de saison. Mais le jeune attaquant a indéniablement séduit pour ses premiers pas dans les Alpes. De quoi lui booster pour le reste de la saison.

wiwsport.com