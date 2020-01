La Fédération ghanéenne de football (GFA) a suspendu, avec ‘’effet immédiat’’, tous les responsables techniques de ses sélections nationales, dont Kwesi Appiah, qui a conduit les Black Stars du Ghana à la CAN 2019, annoncent des médias locaux.

Nommé à la tête de l’équipe nationale senior, en remplacement de l’Israélien Avram Grant, après la CAN 2017, le technicien ghanéen a vu la GFA prolonger son contrat au-delà de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Après les deux matchs éliminatoires de la CAN 2021, contre l’Afrique du Sud et Sao Tomé-et-Principe, il a été renvoyé par le comité exécutif de la GFA en même temps que les autres membres des instances techniques du football ghanéen.

Charles Akonnor, un ancien milieu de terrain ghanéen, a été choisi pour assurer l’intérim du sélectionneur des Black Stars, qui entameront en mars prochain les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour la zone Afrique de la Fifa, selon les mêmes sources.

La GFA déclare qu’elle est ‘’insatisfaite’’ de la gestion de ses sélections nationales, selon des médias ghanéens. Le football ghanéen a été dirigé par un comité de normalisation pendant un an, après la suspension à vie du président de la GFA, Kwesi Nyantakyi, qui a été mis en cause dans une affaire de corruption. Un nouveau bureau avait été élu à la tête de la Fédération ghanéenne de football en novembre dernier.

Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, fidèle à l’expertise locale, avait salué la nomination de Kwesi Appiah au poste de sélectionneur national. Mais il s’est réjoui de la suspension des responsables techniques du football ghanéen, selon les médias locaux.

Grand fan de football, M. Akufo-Addo, comme beaucoup de ses compatriotes, a déploré l’élimination de son pays par la Tunisie en huitièmes de finale de la CAN 2019. Le Ghana fait partie, avec quatre victoires finales en Coupe d’Afrique des nations, des pays les plus titrés du continent. Mais il n’a plus remporté le trophée continental depuis 1982.