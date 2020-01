World Athletics a officialisé les dates de la saison 2020 de la Wanda Diamond League. On sait quand auront lieu les 15 meetings de la nouvelle saison.

Et l’année de Diamond league débute le 17 avril à Doha, dans le même théâtre que les derniers championnats du monde. La Chine, nouvelle place forte de la Diamond league, abrite les deux dates suivantes. La première a lieu le 10 mai dans un lieu encore à déterminer. Puis la seconde le 16 à Shanghaï. L’unique rendez-vous en Afrique a lieu le 31 mai à Rabat au Maroc.

L’Angleterre accueillera les 4 juillet et 16 août ses meetings respectivement à Londres et Gateshead. Puis l’unique finale de la saison aura lieu à Zurich le 11 septembre. Par ailleurs, World Athletics a également précisé les dates d’événements majeurs en athlétisme cette année.

2⃣0⃣2⃣0⃣ Important dates for your diary 13-15 March: World Athletics Indoor Champs 🇨🇳

29 March: World Athletics Half Marathon Champs 🇵🇱

2-3 May: World Athletics Race Walking Team Champs 🇧🇾

7-12 Jul: World Athletics U20 Champs 🇰🇪

31 Jul-9 Aug: Athletics at the Olympic Games 🇯🇵 pic.twitter.com/oAtPYYWhiO — World Athletics (@WorldAthletics) January 3, 2020

Calendrier Wanda Diamond League 2020

Doha 17 Apr

10 May

Shanghai 16 May

Stockholm 24 May

Rome 28 May

Rabat 31 May

Eugene 7 Jun

Oslo 11 Jun

Paris 13 Jun

London 4 July

Monaco 10 Jul

Gateshead 16 Aug

Lausanne 20 Aug

Brussels 4 Sep

Zurich 11 Sep

Africatopsports