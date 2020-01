Il est au top de sa carrière et a remporté le trophée le plus prestigieux avec Liverpool même s’il n’a pas encore gagné la premier League. Les enjeux sont plus à sa faveur à tout point de vue en plus du côté du Real de Madrid depuis le départ de Cristiano le club semble être en décadence offensive malgré l’arrivée d’Eden Hazard qui certes forme le trio offensif avec Benzema n’empêche le Real souffre toujours en haut pour absence d’un troisième larron de l’attaque. Vinicius et Rodrigo très jeunes et incapables de s’incorporer dans le jeu alors que l’on sait que le Real n’est pas un club où on continue dans l’apprentissage.

Sadio Mané est le joueur qui répondrait le plus au dispositif de Zizou.

Vinicius très brouillon dans le jeu offensif sans rendement il marque très rarement. Quant à Rodrigo son jeu est basique élémentaire il ne prend pas d’initiatives… Cependant dans le jeu verticale madrilène Sadio Mané est le joueur qui répondrait le plus au dispositif de Zizou. Sadio Manè est un joueur qui est dans tous les compartiments du jeu en attaque dans la récupération mais aussi en défense.

En position de défense à la perte du ballon de l’équipe adverse, le Real aurait besoin d’un joueur du type Mané pour accélérer le jeu et vite créer le surnombre. Bref Sadio Mané doit partir pour porter le Real ce qui lui donnera beaucoup plus de crédibilité dans sa carrière. Quant on sait que le Real reste le plus grand club au monde en fonction des indicateurs suivants : club le plus titré, club le plus riche, club le plus suivi en effet meilleur club du 21e siècle.

Cheikh Omar Aidara consultant