Bien organisée dans un 4-3-3 avec la triplette Mané-Firmino-Salah, l’équipe de Jürgen Klopp a su profiter d’une inspiration de Sadio Mané pour compter deux buts d’avance sur Sheffield United (2-0).

Après l’ouverture du score de Mohamed Salah en Première mi-temps, Sadio Mané enfonce le clou à la 65ème minute. L’attaquant sénégalais a passé en revue toute la défense adverse après un bon service de l’Égyptien. L’international sénégalais frappe deux fois avant de mettre le ballon au fond et mettre Liverpool en sécurité.

(2-0) pour Liverpool au final et Onzième réalisation de Mané cette saison en Premier League. Les Reds s’assurent encore plus leur place de leader et enchaînent une 19e victoire en 20 matches.

