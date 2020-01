Exclu par l’écurie Fass le 18 décembre dernier , Papa Sow a quitté son camp cette année. Le Puma va t-il créer sa propre écurie ou il ira à Rock Energie ?

Papa Sow est un digne fils de l’écurie Fass. Dans ses propos, on l’entend souvent dire « je suis le seul lutteur qui est né à Fass ». Il est exclu par les dirigeants et certains estiment que sa proximité avec l’actuel roi des arènes Modou Lo fait partie des causes.

Le petit frère de Ouza Sow prépare un combat capital face à Siteu de Lansar. Il vient d’une défaite face à Ama Baldé et il n’a pas droit à l’erreur. Pour le moment, Papa ne prépare pas ce duel avec l’écurie Fass comme il avait l’habitude de le faire.

Il parait que Bècaye Mbaye est entrain de faire une médiation pour que Papa puisse rejoindre l’écurie. D’autres estiment qu’il va certainement créer sa propre écurie ou encore aller rejoindre facilement son ami Modou Lo à l’écurie Rock Energie.

