La prochaine Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021 initialement prévue en juin-juillet se finalement déroulera du 15 janvier au 14 février.

L’information a été relayée par nos confrères d’Afrikafoot.fr. D’après ce site, la CAN se tiendra du 15 janvier au 14 février. Et non plus en juin-juillet comme initialement prévu. Cependant rien n’est encore officiel puisque la grande instance du football africain n’a pas encore communiqué la-dessus même si le changement de date se murmure dans les couloirs de la CAF.

La dernière sortie du patron de la Caf « il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun »

Ce changement de date est loin d’être une surprise car il se murmure depuis quelques maintenant. Le Comité exécutif de la CAF avait entériné une modification de la date de tenue de cette compétition. C’était le jeudi 21 novembre 2019 au Caire en Egypte.

«A mon avis, il n’est pas possible, en raison des conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la Coupe d’Afrique des Nations en juin / juillet. C’est clair, nous devons donc prendre une décision sur la date. Je ne sais pas pourquoi les médias ont oublié que cela a été discuté en détail, lors du symposium de la CAF en 2017 au Maroc». Avait affirmé Ahmad Ahmad, le président de la CAF.

